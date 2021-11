In Pittem is vannacht Gisèle Gardeyn-Debever overleden. De CD&V-politica was actief op alle politieke niveaus: gemeentelijk, provinciaal, Vlaams en federaal.

De Pittemse startte haar carrière in 1974 als provincieraadslid, en was ook 10 jaar schepen in haar thuisstad Pittem. In 1995 ging ze de nationale politiek in, daarna ging ze de Vlaamse toer op. Ze bleef Vlaams volksvertegenwoordiger tot juni 2004. CD&V Pittem noemt haar hun politieke moeder, een sterke vrouw met veel engagement die nog zoveel plannen had. Gisèle Gardeyn-Debever is moeder van vier kinderen, onder wie ex- profrenner Gorik Gardeyn. Ze is 76 geworden.

