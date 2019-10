CD&V levert 'twee' West-Vlaamse ministers

Vierde keer Hilde Crevits

Hilde Crevits uit Torhout (52) zetelt al voor de vierde keer als Minister in de Vlaamse regering. Ze kwam aan boord, halfweg de rit, in 2007, bij het vertrek van Yves Leterme. Ze begon als Minister van Openbare Werken, kreeg er in 2009 Mobiliteit bij en bezette in 2014 de portefeuille Onderwijs. Crevits wordt - net als in de vorige regering - Vice-Minister-President en krijgt de departementen Economie, Werk en Landbouw. Dat Crevits opnieuw Minister wordt, betekent meteen ook dat zij niet het partijvoorzitterschap zal opnemen. Met Crevits als Minister komt er ook een plaats als parlementslid vrij. Die stek wordt ingenomen door Brecht Warnez uit Wingene. (lees verder onder de foto)

Nieuwkomer Benjamin Dalle

Benjamin Dalle is een nieuw gezicht als Minister. Hij is er 37 en geboren in Damme. Hij volgde er ook lager onderwijs in de dorpsschool. Secundair onderwijs volgde hij in het Sint-Lodewijkscollege in Brugge, waar hij Latijn-Grieks studeerde. Dalle verhuisde in 2006 naar Molenbeek, als advocaat (tot 2011). In diezelfde periode was hij adviseur van onder meer Yves Leterme. Volgens CD&V is hij de geknipte figuur om de Brusselse Minister te worden in de nieuwe regering. Hij raakte in Brussel niet verkozen en was tot nu toe ook hoofd van de studiedienst van CD&V : Ceder. Ook de bevoegdheden Jeugd en Media komen zijn kant uit.

Andere Ministerposten

Voor de N-VA is Jan Jambon Minister-President. Zuhal Demir en Ben Weyts komen ook in de regering, net als Matthias Diependaele. Open VLD schuift al zeker Bart Somers naar voren.