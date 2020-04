CD&V Kortrijk stelt relanceplan voor

Oppositiepartij CD&V komt in Kortrijk met een relanceplan en een bijhorend fonds van 10 miljoen euro. "We willen het stadsbestuur inspireren om de Kortrijkzanen zoveel als mogelijk doorheen deze crisis te helpen", klinkt het.

Het plan bestaat uit drie prioriteiten. De eerste is het mentale welzijn van jongeren. CD&V vraagt psychologische ondersteuning voor jongeren die het moeilijk hebben en opvang voor kinderen die in een moeilijke thuissituatie zitten. Voorts is er een focus op senioren en mensen in armoede. Daarvoor vraagt de fractie extra investeringen. Opvallend is ook het pleidooi voor een kunstwerk in de publieke ruimte als eresaluut aan het zorgpersoneel.

E-commerce

Ten tweede is er de economische kant. CD&V vindt het zinvol om handelaars zonder webshop stimuleren om zich aan e-commerce te wagen. Ook de korte keten en de landbouwers mogen meer gepromoot worden. De oppositiepartij vraagt ook een zomercampagne op poten te zetten én pop-ups in te perken, zodat de reguliere horeca en detailhandel te volle kunnen genieten van hun heropening.

Compensatie voor verenigingen

Ten slotte is er nog aandacht voor het middenveld. CD&V vraagt om het omzetverlies van theaterverenigingen, fanfares, koren, sportclubs, ... te compenseren met het coronafonds."Deze organisaties zijn van levensbelang voor het sociale weefsel en moeten na de crisis terug ten volle hun rol spelen", klinkt het.