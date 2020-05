CD&V Kortrijk: "Heropen ook buurtspeelpleintjes"

CD&V Kortrijk vraagt Stad Kortrijk om naast sportterreinen en skateparken ook buurtspeelpleinen opnieuw te openen. Het Ministerieel Besluit over de meest recente versoepelingen is volgens de partij namelijk voor interpretatie vatbaar.

Het jongste Ministerieel Besluit over de veiligheidsmaatregelen tegen het coronavirus laat volgens CD&V Kortrijk de ruimte voor (jeugd)verenigingen en lokale besturen om er zelf verder mee aan de slag te gaan. De speelpleinen heropenen moet ook de jongste Kortrijkzanen de kans geven om te spelen en bewegen in open lucht en weer even "echt kind" te zijn.

Kuurne, Oostkamp en Torhout als voorbeeld

“We zien verschillende andere gemeenten zoals Kuurne, Oostkamp of Torhout reeds besloten hebben om de buurtspeelpleintjes opnieuw te openen. We geloven dat in een kindvriendelijke stad als Kortrijk dit ook moet kunnen. Uiteraard steeds met de nodige veiligheidsvoorschriften in acht genomen”, zegt Sien Vandevelde van CD&V Kortrijk.

Stad Kortrijk zou daar volgens Vandevelde enkele ideeën uit andere gemeenten kunnen meenemen: “In Torhout hebben ze heel duidelijke afspraken gemaakt: enkel de kleine buurtspeelpleintjes, slechts drie gezinnen per keer, maximum voor een halfuur. In Kuurne werken ze met een meter en peter-systeem voor toezicht op de speelpleintjes. Wat ze elders kunnen, moeten we toch zeker ook hier kunnen?”

Enkel kleine speelpleinen

CD&V Kortrijk benadrukt dat de vraag enkel geldt voor buurtspeelpleintjes en niet voor de grote speelpleinen, waar de waar de veiligheidsmaatregelen minder kunnen gevolgd worden.

