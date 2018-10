CD&V grootste partij in Brugge, De fauw burgemeester

Op zich hebben CD&V en sp.a voldoende zetels om alleen verder te besturen, maar de nieuwe burgemeester De fauw neemt er de 6 zetels van de Open Vld bij. De Vlaamse liberalen gaan in Brugge van 5 naar 6 zetels. Volgens De fauw is afgesproken dat CD&V 4 schepenen krijgt, Open Vld PLUS 2 schepenen en sp.a 2 schepenen plus voorzitter van het bijzonder comité van de sociale dienst. Bedoeling is dat de verdere bestuurafspraken in de komende weken verder worden uitgewerkt, aldus De fauw. Renaat Landuyt doet voorlopig geen verdere uitspraken over zijn politieke toekomst. "Het enige wat ik kan zeggen dat ik vanaf 1 januari 2019 geen burgemeester meer zal zijn", aldus Landuyt. In het verleden had Landuyt laten verstaan dat hij zijn mandaat niet zou opnemen als hij één stem minder zou hebben dan in 2012.