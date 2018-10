CD&V en sp.a kanten zich tegen gevangenisboot in haven

In Brugge kant de CD&V zich tegen het voorstel van N-VA om een gevangenisboot in Zeebrugge te leggen waar alle transitmigranten zouden opgesloten worden.

Advocate Sylvie Micholt, die op de lijst staat, pleit in eerste instantie voor een onafhankelijk infopunt waar juridisch advies gegeven wordt voor wie de eerste keer opgepakt wordt. "Dit is geen ‘long term solution’, maar nodig om de mensen te overtuigen dat hun vlucht en het inklimmen van de haven gevaarlijk en strafbaar is", zegt ze. "Ondertussen kunnen we daar hun plichten, maar ook hun rechten uitleggen.

De partij vindt dat wie een tweede, derde of vierde keer wordt opgepakt en onwettig in het land verblijft opgesloten wordt met het oog op repatriëring met het vliegtuig. "Die vertrekken niet uit Zeebrugge maar uit Zaventem dus moet je die mensen die gerepatrieerd moeten worden niet in Zeebrugge opsluiten maar wel in Brussel", zegt lijsttrekker Dirk de Fauw. Voorts pleiten de christen-democraten voor het hermetisch afsluiten van de haven en meer controles.

Sp.a

Ook burgemeester Renaat Landuyt (sp.a) is niet gewonnen voor het idee van zijn politieke rivaal Pol Van Den Driessche. "Ik vind dit geen goed idee. De bedoeling is nu juist om die mensen zo snel mogelijk uit Zeebrugge weg te krijgen richting Brussel. Het is daar dat de papieren geregeld worden en waar ze teruggestuurd worden naar eigen land. Dit is niet goed voor de haven en voor de havengemeenschap. Het is een een slecht idee om mensen op een boot te zetten die juist op een schip naar Engeland willen geraken".