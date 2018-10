CD&V blijft de grootste partij in West-Vlaanderen

Dat is onder meer het geval in Ieper, Menen en Oudenburg, waar de CD&V werd gepasseerd. Verder gaan Groen en het Vlaams Belang er duidelijk op vooruit.

Lokale lijsten

De uitslagen tonen ook het belang aan van lokale lijsten. Zo haalt de lijst Gemeentebelangen van de Knokse burgemeester Leopold Lippens 70 procent en ook in Middelkerke haalt Jean-Marie Dedecker een absolute meerderheid.

De sp.a heeft ingeleverd, zoveel is zeker, alleen in Bredene, Harelbeke, Wervik en Koekelare komt er straks weer ene socialist aan het hoofd van de gemeente. Open Vld heeft het in de centrumsteden goed gedaan, maar gaat er algemeen gezien niet heel sterk op vooruit in de provincie.