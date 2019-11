CD&V: "Big Brother woont in Kortrijk"

Oppositiepartij CD&V Kortrijk vraagt de stad om de pauzeknop in te drukken rond hun dataproject in afwachting van het nieuw advies van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

“We zijn niet tegen het gebruik van technologie om de veiligheid te verhogen of de mobiliteit te verbeteren, maar in haar drang om de eerste te zijn, dreigt de stad zich te vergalopperen”, stelt gemeenteraadslid Benjamin Vandorpe. “Vooraleer we dit gebruiken moet er duidelijkheid zijn of het juridisch kan en wenselijk is."

"Chinese toestanden"

“Naast de wettelijke kwestie is natuurlijk ook een ethische kant”, stelt gemeenteraadslid Hannelore Vanhoenacker. “De stad heeft de mond vol van dialoog en organiseert een digitaal referendum over autoloze zondagen, maar gaat wel in alle stilte een Big Brother systeem installeren in de Stad. Nu gebruikt men het voor marketing, maar what’s next? Gaan we hier naar Chinese toestanden waarbij elke stap die we zetten gecontroleerd wordt door de staat?”, vraag Hannelore Vanhoenacker zich af.

"Opt-out absolute minimum"

CD&V Kortrijk pleit voor een breed debat met experten en burgers over het gebruik van persoonlijke gegevens door de stad.Het absolute minimum voor hen is dat er een mogelijkheid om aan te geven dat je niet akkoord bent en niet wil gemonitord worden.

“Die opt-out mogelijkheid moet niet enkel door Proximus aangeboden worden, maar ook op de website van Stad Kortrijk”, zegt Vanhoenacker,

"Koppelen van verschillende data"

"Door het koppelen van verschillende data kan je altijd te weten wie er exact in uw stad is en wat die persoon precies doet. Na de vele camera’s met software voor gezichtsherkenning, de ANPR camera’s, nu de telefoongegevens en straks nog de betalingsdata. De samenwerking tussen Proximus en Stad Kortrijk roept vragen op", klinkt het.

