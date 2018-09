CD&V 4.0 wil wijkzorgcentra op 16 locaties in Kortrijk

Naar aanleiding van deze ontmoetingen stelt CD&V 4.0 de Zorgwijzer voor. De ‘Zorgwijzer, wijs in zorg’ is een wijkzorgcentrum waarvan er in totaal 16 verspreid over de Kortrijkse buurten en deelgemeenten komen. Ze zijn bovendien verbonden aan de buurtcentra, of zogenaamde K-punten, waarmee CD&V 4.0 de stadsdiensten weer dichter bij de inwoners wil brengen.

“Bedoeling is dat de stadsdiensten weer dichter bij de inwoners komen te staan”, stelt Mia Cattebeke, kandidate CD&V 4.0. In ieder buurtcentrum komt een buurtwerker die in nauwe samenwerking gaat met de wijkagent die in ere hersteld wordt om mogelijke problemen sneller op te sporen en voor te zijn. Zo is er een belangrijke taak weggelegd voor drugspreventie, een groot en vaak miskend probleem in Kortrijk.