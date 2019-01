CC Gildhof kan eindelijk de deuren openen

De theaterzaal in het CC Gildhof in Tielt kan eindelijk opnieuw de deuren openen. Het geduld van de verenigingen werd drie jaar lang op de proef gesteld.

Eind 2015 werd er asbest ontdekt in de schouwburg en de verwijdering had heel wat voeten in de aarde. De nieuwe volledig gerenoveerde zaal is nu eindelijk klaar. Ze telt 450 plaatsen, dat zijn er 50 minder dan vroeger. Maar wie beneden zit, heeft nu genoeg beenruimte en er is ook een regie-eiland.

Grietje Goossens, schepen van cultuur Tielt: “Ik denk dat wij allemaal heel opgelucht zijn. Er zijn heel wat problemen op onze weg gekomen. Eerst was er asbest, dan mocht de zaal terug open maar dan moest ze weer dicht. Eigenlijk zijn we drie jaar gesloten geweest. Ik denk dat iedereen dus heel erg opgelucht is.”

Els Dottermans bijt spits af

En dat zijn in de eerste plaats de 20 verenigingen die hier samen jaarlijks zo’n 70 podiumopvoeringen brengen. Tegen september moet ook de repetitieruimte in het Gildhof opgeknapt zijn.

Maar eerst dus de ingebruikname van de theaterzaal, daar vindt vrijdagavond de allereerste voorstelling plaats. Rik Demoen, Cultuurcentrum Gildhof: “De spits wordt afgebeten door Els Dottermans, onze steractrice. Ze brengt een muzikaal programma onder leiding van Yves Meersschaert.”

Ook Yevgueni en Mich Walschaerts van Kommil Foo mogen dit weekend nog het nieuwe podium uitproberen. Maar de officiële opening van het vernieuwde Cultuurcentrum is pas voor september, als echt alles klaar is.