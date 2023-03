Cath Luyten moet meer toeristen naar Westhoek lokken

Toerisme Westhoek presenteert dit jaar een hele reeks toeristische nieuwigheden. Voor het nieuwe logiesconcept ‘Westhoek Unplugged’ is Cath Luyten de ambassadrice. Het nieuwe concept omvat een midweekverblijf om "te rusten in de groene Westhoek", met activiteiten als yoga, pottenbakken en stiltepaden.

“De Westhoek positioneert zich meer dan ooit als een eigentijdse toeristische bestemming. Met een nieuwe ambassadrice en een uniek logeerconcept kan de regio zich onderscheiden", zegt gedeputeerde en voorzitter van Westtoer Sabien Lahaye-Battheu.

Meer inzetten op Brits toerisme

In 2022 was er een gedeeltelijk herstel van de Britse markt. "Dat onze inspanningen op de Britse markt lonen, is een stimulans om nog intenser te communiceren in Groot-Brittannië", klinkt het.

Daarom gaat het WO I-themajaar ‘Landscapes, Feel Flanders Fields’ eind april van start met exposities, landschapsbelevingen en evenementen. Het herdenkingstoerisme richt zijn blik op het verleden én de toekomst.

In de expositie ‘For Evermore’ in het In Flanders Fiels Museum zijn verhalen achter de begraafplaatsen te ontdekken. De intense verhalen worden verteld op 22 begraafplaatsen van de Commonwealth War Graves Commission. Het Hooge Crater Museum creëert met The Front Eye een nieuw uitkijkpunt over The Ypres Salient en ook Museum Aan De IJzer brengt het WO I-landschap aan de IJzer terug met ‘Sporen in het Landschap’.

​Nieuwe fiets- en wandelroutes

Rond het thema ‘van de bergen tot de zee’ presenteert de Westhoek zeven nieuwe fiets- en wandelroutes: de IJzerbroekenroute (49,6 km), de Moerenroute (55,8 km), de Koekelarebergroute (57,1 km), de Vrijbosfietsroute (51,2 km), de Heuvellandfietsroute (52,5 km), de Vredesroute (45,3 km) en de Grensleiefietsroute (57,8 km) op de grens met de Leiestreek.

Het wandelnetwerk Heuvelland wordt verder uitgebreid en verbonden met het wandelnetwerk Hoppeland. De bewegwijzerde wandelroutes op het wandelnetwerk (Geuzenroute, Kemmelbergroute, Tweebergenroute en Kraters en mijnenroute) worden geïntegreerd op de wandelnetwerkkaart.

Weekend van volkscafé

Het ‘Weekend van het volkscafé’ vindt plaats op 22 en 23 april. 80 authentieke cafés zetten hun deuren open voor het brede publiek en organiseren tal van activiteiten. Origineel is het nieuwe lied over de volkscafés dat tijdens dit weekend wordt uitgebracht.

Brouwerij St. Bernardus in Watou opent in juni een nieuwe audiovisuele beleving over het verhaal van de brouwerij. Het Bakkerijmuseum in Veurne heropent deze zomer de deuren. Een nieuw onthaalpaviljoen, twee workshopruimtes en interactieve elementen in het museum zorgen voor extra beleving.

Ook in het Wijndomein Den Nachtegael in Zonnebeke zijn bezoekers van harte welkom. Den Nachtegael is ondertussen het grootste wijndomein in de Westhoek, dat nu trouwens volledig gedigitaliseerd is. De eigenaar stuurt het volledige domein aan met zijn tablet.