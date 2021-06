Voor de kust van De Haan is gisteravond een catamaran gekapseisd. Eén persoon viel daarbij overboord en kon door de Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst VBZR gered worden.

De catamaran kapseisde rond 20u30. Eén opvarende kon aan boord blijven en verwittigde de hulpdiensten. De reddingsboot van de VBZR was snel ter plaatse en kon meteen de eerste persoon evacueren. Amper 10 minuten later vonden ze de drenkeling, die intussen al een kilometer afgedreven was. Hij bleef ongedeerd.