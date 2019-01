De Knokse firma is ook eigenaar van het kleinere casino in Dinant. Die krijgt de concessie voor het casino van Oostende voor 15 jaar. De huidige uitbater Partouche die al 16 jaar mede-eigenaar is heeft nog maar net 4 miljoen euro in een grondige opknapbeurt gepompt. De Frans groep stelt zich vragen bij de toewijzing die nog net door het vorige stadsbestuur gebeurde. De groep laat de zaak juridisch uitpluizen.