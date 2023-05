Casino Middelkerke krijgt de naam SILT

Vandaag kon je in West-Vlaanderen verschillende werven bezoeken tijdens Open Wervendag. Op de zeedijk van Middelkerke kwamen heel wat nieuwsgierigen een kijkje nemen achter de schermen van de bouw van het nieuwe casino, dat eind dit jaar af moet zijn. Overigens krijgt de casino de naam 'SILT'.

Het Casino van Middelkerke wordt een gebouw met onder meer een restaurant, feestlocatie, hotel en congresruimte. Het is ook hoger dan het oude casino, waardoor de appartementen aan uitzicht moeten inboeten: "We hebben dat ook bij het voorstellen van het project meegedeeld dat bepaalde mensen met een appartement die vroeger frontaal zeezicht hadden, dat dat inderdaad voor sommige mensen het geval niet meer is", aldus Sylvie Vanhoutte, diensthoofd communicatie van Middelkerke.

Maar ze stelt de bewoners ook gerust: "Ik vergelijk het altijd een beetje met de Eiffeltoren, ik denk dat deze site SILT, een meerwaarde zal creëren. Mensen met zicht op de Eiffeltoren die betalen ook een beetje meer voor hun appartement."

Einde in zicht

De timing zit strak. Ruim een jaar geleden begonnen de werken, en eind dit jaar moet het casino af zijn: "Ze zijn nu momenteel nog bezig aan grote infrastructuurrwerken, de laatste bouwlaag van het hotel wordt gemaakt, ook aan de zeewering wordt gewerkt. We plannen dat het gebouw helemaal opgeleverd is eind dit jaar", klinkt het.