Casino Kursaal heeft in december 17 concerten staan: "Wat als we dicht moeten?"

Ook in het Casino Kursaal in Oostende is het vanmorgen onzeker afwachten wat het overlegcomité precies beslist. In december stonden maar liefst 17 grote evenementen op de agenda.

Maar het team weet nu niet eens of ze moeten opbouwen voor het concert van Willem Vermandere nu zondag. Gwen Nys, Casino Kursaal Oostende: "We zijn nog maar goed en wel twee maanden terug van start gegaan. We zijn nu met heel wat spanning aan het afwachten op wat de nieuwe maatregelen worden voor indoorevenementen."

Het team van het Casino Kursaal, dat een zaal uitbaat van meer dan 2.000 toeschouwers, maakt zich opnieuw grote zorgen. Op advies van de experten- virologen moeten grote binnenevenementen worden aangepakt. "We weten niets, we hebben alweer een teamvergadering gehad. We zijn in volle voorbereiding op verschillende scenario's. Wat als we dicht moeten tot eind december? Tot eind januari? We zijn aan het schakelen."

Er staan nog heel wat evenementen zoals optredens van Helmut Lotti en Stef Bos gepland. Voor het team van het kursaal is het bitter om nu te moeten vaststellen dat de vaccinatiecampagne niet meteen tot het rijk van de vrijheid heeft geleid. In ditzelfde gebouw zijn recent tienduizenden mensen gevaccineerd.