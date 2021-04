Casino Knokke-Heist bestaat 90 jaar

5 juli 1930, het Grand Casino van Knokke opent de deuren. In geen tijd traden toenmalige internationale wereldsterren als Charles Trenet en Edith Piaf er op en drukten befaamde kunstenaars als Réné Magritte hun stempel op het interieur.

2020 moest een geweldig feestjaar worden voor het Grand Casino, 90 jaar! Maar corona gooi roet in het eten. Toch is er de komende dagen wat op til.

Golden Circles

Om deze bijzondere gebeurtenis ondanks de huidige omstandigheden toch in de kijker te zetten, werd de rijweg aan de hoofdingang van het casinogebouw ter hoogte van de Zeedijk nu uitgerust met ‘The Golden Circle’: alle grote artiesten, zowel Belgisch talent als internationale toppers, die in de voorbije decennia in het casino de revue passeerden, krijgen daar een gouden bol met hun naam erop.

Je vindt er straks 90 bedrukte bollen terug, iedere bol staat gelijk aan één jaar Grand Casino Knokke. De overige bollen zonder bedrukking staan symbolisch voor de toekomstige grote namen die het casino zullen betreden. Ga op zoek naar jouw favoriete namen: van Frank Sinatra naar Charles Aznavour, via Elton John en Adamo naar Yoko Ono, Juan Miro of Pablo Picasso.

Upgrade van de publieke ruimte

De ‘Golden Circle’ houdt tegelijkertijd een upgrade van de openbare ruimte in. In afwachting van de grote werken werd de parking al heraangelegd en kwamen er opvallende beplante vazen bij. Naast het Instagrammable eerbetoon in gouden kleur -hét luxekleur bij uitstek- aan de rijke geschiedenis van het Grand Casino, werd het gebouw voorzien van warme sfeerverlichting wat het glamoureuze geheel compleet maakt.