Casino- en Conservatoriumplein krijgen groene invulling

Twee bekende pleinen in Kortrijk krijgen een groene invulling, parkeren zal er niet meer kunnen. Het gaat om het Casino- en Conservatoriumplein.

Op beide locaties komt ook infrastructuur voor openluchtoptredens. Parkeren zal moeten in de nieuwe grote ondergrondse parkeergarage van het stationsproject. De reacties op de heraanleg zijn verdeeld.

Ontharding en vergroening, dat zijn de centrale woorden bij de heraanleg van het Casino- en Conservatoriumplein in Kortrijk. Nu zijn de pleinen die tegenover elkaar liggen goed voor 150 parkeerplaatsen. De stad schrapt ze allemaal en zo verdwijnt 4.500 vierkante meter beton

(lees verder onder de foto)

Het Conservatoriumplein verandert in een park met middenin een klein amfitheater. Het Casinoplein krijgt dan weer de look van een stadstuin, vrij rechtlijnig, en ook hier een element om in openlucht cultuur op te snuiven. Maar sommige handelaars zien het toch liever anders.

De nieuwe parkeergarage ligt naast het Conservatoriumplein en moet deze zomer openen. De werken aan beide pleinen starten dan in het najaar. De heraanleg kost ruim 1,3 miljoen euro, een kleine helft subsidiëert Vlaanderen.