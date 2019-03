Casino: "Eenzijdige stopzetting is aanfluiting rechtszekerheid"

"De eenzijdige stopzetting door de gemeente Middelkerke is een aanfluiting van de rechtszekerheid. Sinds 2015, na de uitschrijving door de gemeente van het nieuwe commerciële project op de zeedijk, heeft Testerep alle procedures correct gevolgd", luidt het in een mededeling. "In 2017 werd de groep verkozen als winnaar om het project uit te voeren. Daarna werden alle nodige vergunningen bekomen om het project te kunnen bouwen, met enkel positieve adviezen van de verschillende Vlaamse instanties in Vlaanderen. Na het definitief verkrijgen van de omgevingsvergunning voor de bouw van het casino in december 2018, startte Testerep met de uitvoering van het nieuwe commerciële project".

Niets te verwijten

Volgens de bouwondernemingen heeft Testerep heeft de afgelopen twee jaar alles in het werk gesteld om van dit project een succes te maken. Er kan hen dus geen enkel gebrek verweten worden in de uitvoering van de projectovereenkomst en dus is er geen grond om tot eenzijdige stopzetting over te gaan. De groep stelt echter vast dat het nieuwe gemeentebestuur al vanuit de oppositie resoluut tegen het project gekant was. Ze wil zich ook uitdrukkelijk te distantiëren van de insinuaties die door het nieuwe bestuur worden gedaan rond enige onregelmatigheden bij de gunning van het project. Testerep en Willemen Groep beraadslagen zich nu over de juridische stappen die zij zullen ondernemen.

