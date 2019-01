Cartoons van Kwer in Galerie Blomme

In Galerie Blomme in Roeselare loopt een jaaroverzicht met cartoons van Kevin Werbrouck die zich als cartoonist Kwer laat noemen.

In meer dan 70 tekeningen zie je nieuwsfeiten van vorig jaar die met een kwinkslag worden belicht. Zoals een cartoon over het dispuut tussen Koning Albert en Delphine Boël. Zoals bekend staat de koning onder druk om haar te erkennen als zijn dochter.

Kwer is van Roeselare en komt na jaren tekenen voor het eerst naar buiten. Zijn eenvoudige tekeningen en gevatte taal zijn zijn sterkste troef.

De cartoons van Kevin Werbrouck of Kwer zijn nog tot en met zondag te zien in Galerie Blomme in Roeselare.