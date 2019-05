Cartoonist Eva Mouton tekent voor de brandweer

Ze slaan samen de handen in elkaar om de burger te sensibiliseren rond brandveiligheid. Via een reeks luchtige cartoons willen ze hun brandveiligheidstips tot in de huiskamer van de West-Vlaamse gezinnen krijgen. Bedoeling is het aantal slachtoffers van brand of CO -vergiftiging tot een absoluut minimum te herleiden. Zo zijn bijvoorbeeld rookmelders één van de speerpunten van de tips. Want vanaf januari 2020 moet elke woning uitgerust zijn met minstens 1 rookmelder per bouwlaag.

De West-Vlaamse hulpverleningszones (Brandweer Westhoek, Brandweerzone Midwest, Hulpverleningszone 1 & Hulpverleningszone Fluvia) zullen samen met Eva Mouton bijna maandelijks een nieuwe seizoensgebonden cartoon de wereld insturen.