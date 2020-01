Carrefour in Sint-Eloois-Vijve weer open na staking

De hypermarkt Carrefour in Sint-Eloois-Vijve bij Waregem, is in de vooravond weer opengegaan. De winkel bleef vanmorgen dicht, omdat het personeel staakte. In de namiddag bereikten directie en vakbonden een akkoord.

De stakers klaagden de hoge werkdruk aan, want er is een tekort aan medewerkers zoals kassiers en managers, zeggen ze. Die jobs wou de vakbond ingevuld zien. In de vestiging werken 78 mensen.

"Stuurloos schip"

"De mensen in de winkel verzuipen. Er is een tekort aan kassamedewerkers waardoor mensen uit de commerciële ploeg daar constant moeten inspringen", zegt ACV Puls vakbondsverantwoordelijke Wouter Parmentier. "Die mensen hebben de laatste maanden geen rayon van dichtbij gezien, er wordt onvoldoende aangevuld wat tot frustraties bij de andere collega’s leidt. De winkel heeft dringend nood aan 5 nieuwe medewerkers. Dat de directie in die context een aantal tijdelijke contracten niet heeft verlengd is onbegrijpelijk. Naast het personeelstekort is het gebrek aan structuur bij het management eveneens een pijnpunt. Dat maakt van Carrefour Sint-Eloois-Vijve een stuurloos schip", luidt het.

Intussen is er een akkoord bereikt. Er komen drie personeelsleden bij. En er worden ook 60 extra uren verdeeld onder het huidige personeel.

Hier geeft ACV-Puls meer uitleg (voor het akkoord):