Carrefour geeft voorrang aan zorgpersoneel en 65-plussers

Sinds 18 maart is het aantal klanten in de Carrefour-winkels beperkt tot 1 klant voor maximaal 15 m². Als deze limiet is bereikt, moeten klanten in de rij staan, terwijl ze uiteraard een afstand van anderhalve meter houden tot andere personen. Uit solidariteit wil Carrefour prioriteit geven aan twee groepen mensen. Zorgmedewerkers, die hard werken in de strijd tegen het coronavirus en weinig tijd hebben om te winkelen en mensen van 65 jaar en ouder, aangezien dit een bijzonder kwetsbare groep is.

Om het werk van de bewaker, die de toestroom van klanten bij de ingang kanaliseert, te vergemakkelijken, worden zorgmedewerkers uitgenodigd om spontaan hun professionele badge te tonen. Daarnaast krijgen bestellingen die via de ShipTo-dienst worden geplaatst ook voorrangvoor personen boven de 65 jaar. Carrefour vraagt hen om hun bestelling bij voorkeur tussen 9 en 11 uur ‘s ochtends te plaatsen. Dit kan via de applicatie of telefonisch (0465 49 99 49 en 0485 66 20 83).

Carrefour voorziet transparante schermen in plexiglas tussen de kassa en de klanten en vloermarkering om de gewenste afstand van anderhalve meter tussen twee personen aan te duiden. Slechts op de drie kassa’s zal contante betaling accepteren.