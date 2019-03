Carnavalsduik en vuurwerk Blankenberge afgelast door wind

Het weer en de zee worden dan onstuimig en de organisatoren vinden het niet verantwoord om mensen in ijskoud water bij zware zeegang in het water te laten. "Ondanks de aanwezigheid van verschillende reddingsdiensten lijkt het risico op ongevallen veel te groot", meldt de organisatie via hun Facebookpagina. Ook de infrastructuur op het strand is niet bestand tegen windstoren tot 80 kilometer per uur.

Overigens worden ook het vuurwerk en de popverbranding zaterdag afgelast en dat omwille van dezelfde weersvoorspellingen.