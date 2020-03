Carnavalsduik Blankenberge gaat toch door

De carnavalsduik in Blankenberge gaat dan toch door, weliswaar uitgesteld. Door het stormweer kon de duik niet doorgaan zoals gepland in het laatste weekend van de krokusvakantie. Het evenement wordt verplaatst naar zaterdag 28 maart.

Traditioneel wordt carnaval in Blankenberge afgesloten met een duik in zee in het laatste weekend van de krokusvakantie. Door storm Dennis kon het evenement niet doorgaan zoals gepland. Na grondig overleg met de betrokken diensten werd zaterdag 28 maart als nieuwe datum gekozen. Wie het koude water wil trotseren, kan zich vanaf 13.30 uur inschrijven in de O'Neill Beachclub voor de prijs van 1 euro. In ruil krijgt elke deelnemer een drankje en een geschenk. Ook de origineelst verklede ijsbeer maakt kans op een prijs.