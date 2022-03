Nu de meeste steden en gemeenten hun carnavalstoet nog maar eens een jaar uitgesteld hebben, was het vandaag wel dolle pret in Lissewege. Daar trokken de carnavalisten met hun versierde wagens door de straten.

Geen carnavalstoet in Blankenberge of Knokke-Heist dit jaar, maar in Lissewege rijden de praalwagens wel uit. Al gelden er toch nog wat beperkingen. Zo mochten er slechts vijftien wagens deelnemen aan de stoet om te beletten dat er in het dorp te veel mensen opeengepakt staan. Desondanks lokte het carnavalsfeest toch veel mensen naar Lissewege, waaronder ook opvallend veel Blankenbergenaars en Heistenaars. Zo kunnen ze toch nog een beetje van hun jaarlijkse traditie genieten.