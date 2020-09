Het jaarlijkse carnavalsfeest in Gullegem zal dit jaar niet plaatsvinden. Dat laat de organisatie weten.

Carnaval Gullegem 2021 gaat niet door, dat hebben de organisatoren beslist. "Omwille van de huidige situatie willen we geen risico's nemen, want de veiligheid van de Gullegemnaars en andere carnavalisten is onze eerste prioriteit", klinkt het.

Vanaf vandaag ligt de focus op het organiseren van de editie van 2022.