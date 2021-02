Cargill Izegem is "fabriek van de toekomst"

Cargill in Izegem heeft vandaag de titel van 'Factory of the Future' gekregen van technologiefederaties Agoria en Sirris.

Met de award willen de koepels de meest toekomstgerichte productiebedrijven in België aanduiden. Voedingsmiddelenleverancier Cargill krijgt die titel voor een periode van drie jaar. Na afloop daarvan moet een nieuwe audit uitwijzen of de titel kan verlengd worden.

Al 42 bedrijven

In totaal bestaat de groep Factories of the Future vandaag uit 42 bedrijven. Uit een bevraging blijkt dat die weerbaar waren tegen de coronacrisis, stelt Agoria. Acht bedrijven bleven 100 procent operationeel, bij de rest lag de activiteitsgraad gemiddeld tussen de 70 en de 95 procent. Gemiddeld 90 procent van de geplande investeringen werden in het coronajaar uitgevoerd.