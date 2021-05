Vrijdagavond was er heel wat hinder op de E40 ter hoogte van Booitshoeke in de richting van Jabbeke. Een vrachtwagen reed er een caravan aan, gekoppeld aan een bestelwagen die stilstond op de pechstrook.

Door de klap werd de caravan volledig vernield. De vrachtwagen verloor een wiel door de aanrijding, ook zijn voorruit werd verbrijzeld. Er vielen geen gewonden.

Toch was de hinder aanzienlijk omdat al het verkeer over één baanvak moest voorbijrijden. De bestelwagen en de vrachtwagen moesten getakeld worden. Van de caravan bleven alleen nog enkele brokstukken over die door de brandweer werden opgeruimd.