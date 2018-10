Captatieverbod ingetrokken op kanaal Ieper-IJzer

Eind augustus werden er blauwalgen vastgesteld in het kanaal Ieper-IJzer in de zone tussen Boezinge-sas en de jachthaven van Ieper. Om alle risico’s uit te sluiten werd een captatieverbod ingesteld en een verbod op bepaalde vormen van waterrecreatie.

In september werd de zone tussen de jachthaven van Ieper en Boezinge-Dorp al opnieuw vrijgegeven. Uit de stalen die deze week genomen en gecontroleerd werden, blijkt dat het ook niet langer nodig is om het captatie- en recreatieverbod in de zone tussen Boezinge-Dorp en Boezinge-Sas aan te houden. Het water uit het kanaal kan dus opnieuw gebruikt worden voor het besproeien van gewassen of als drinkwater voor vee. Daarnaast wordt het verbod op bepaalde vormen van waterrecreatie, zoals kajak, waterski en wakeboarden eveneens ingetrokken.

De Vlaamse Waterweg nv blijft, in nauwe samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij, de situatie op het terrein goed opvolgen en vraagt om waakzaam te blijven omdat blauwalgen altijd opnieuw kunnen opduiken. Het blijft dus beter om onnodig contact met het water te vermijden. Een overzicht van de gebruiksbeperkingen die nog van kracht zijn deze droogteperiode, is beschikbaar via www.west-vlaanderen.be/waterschaarste.