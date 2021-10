Capaciteit van windmolens op zee wordt verdrievoudigd

De Prinses Elisabeth zone, de tweede zone in de Belgische Noordzee waar windmolens komen, zal worden uitgebreid. Dat kan door krachtiger en grotere windmolens. Er komt ook een energie-eiland in de Noordzee.

Nu bedraagt de capaciteit van de windmolens op zee in de eerste zone 2,2 gigawatt (GW). Maar die zone is volgebouwd. Er komt, zoals bekend, een tweede zone voor windmolens op zee: de Prinses Elisabeth Zone. Het was de bedoeling dat daar nog eens 2 GW aan capaciteit zou bijkomen. Maar, zo kondigden minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne (Open Vld) en minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) aan, die capaciteit zal worden opgetrokken tot 3,5 GW. Dat betekent dat de totale capaciteit van de windenergie op zee wordt verdrievoudigd naar 5,8 GW.

De uitbreiding is mogelijk dankzij nieuwe technologie. Windturbines worden steeds groter en krachtiger. Er komt ook een energie-eiland op zee dat alle stroom naar land moet brengen.

In 2027 moeten de nieuwe molens al elektriciteit leveren. Op die manier zullen alle 5 miljoen Belgische gezinnen van stroom kunnen worden voorzien, of in totaal 30 procent van de elektriciteitsvraag in ons land.

Het is de bedoeling om de windparken op zee met zo weinig mogelijk tot zelfs geen subsidies van de overheid te realiseren.