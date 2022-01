Cannabistelers schakelen Bulgaarse plukkers in op plantage in Veurne: tot vier jaar cel

Een veertiger krijgt vier jaar cel voor het opzetten van cannabisplantages in Veurne en Boussu in Henegouwen. Elf anderen krijgen celstraffen van tien tot veertig maanden.

In een loods in Veurne stonden 712 cannabisplanten. Tegelijkertijd vielen speurders binnen in een pand in Boussu in Henegouwen, ook daar stonden nog eens 360 planten boven een café. Er lag ook 58 kilogram aan cannabistoppen.

Een Nederlander van Turkse afkomst was de spilfiguur, zegt het gerecht, maar hijzelf ontkent dat. "Iemand die de touwtjes in handen heeft, gaat nooit zelf ter plaatse", zegt zijn advocaat. Volgens hem werkte hij in opdracht van een andere landgenoot uit Breda, die alles ook financierde. Hij schakelde wel de echtgenoot van zijn nichtje in om de plantage in te richten.

Bulgaarse plukkers

De bende schakelde op de plantages steeds Bulgaarse plukkers in. Eén Bulgaar leverde de plukkers aan de cannabistelers.

Van de meesten vroeg de advocaat om een straf met uitstel, maar daar ging de rechter niet op in.