Bij een brand in een loods in de Meiboomstraat in Poperinge ontdekte de brandweer na het blussen van de brand een cannabisplantage. In de loods stonden een tweehonderdtal potjes zonder plantjes.

Er kwamen ook drie schapen om in de loods waar ook heel wat hooi en stro was opgestapeld. Het is niet zeker of de bewoners die op het erf wonen iets te maken hebben met de plantage. Dat moet nog worden onderzocht. De uitslaande brand was vrij vlug onder controle.