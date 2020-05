In hoeve De Posterie langs de Posterijlaan in Pittem is dit weekend een cannabisplantage ontdekt.

Volgens het parket gaat het om een relatief grote plantage, maar het is niet duidelijk of er al effectief geoogst is geweest. Zeven personen zijn aangehouden. De Posterie is een varkensboerderij waar je als klant rechtstreeks aan de boer kunt kopen.