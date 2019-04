Cannabisplantage met 500 planten ontdekt in Veurne

Vanmorgen werd tijdens een huiszoeking in Veurne een cannabisplantage ontdekt met een 500-tal planten. De politie van de zone Spoorkin vonden ook een halve kilo cannabis, klaar voor gebruik.

De drugs werden in beslag genomen, net als 2.500 euro cash, twee zware dieselgeneratoren en twee luxevoertuigen.

“Cannabisgebruik is niet zo onschuldig als het lijkt en we willen niet enkel het gebruik aanpakken, maar ook de handel. Een plantage op het grondgebied van onze zone kunnen ontmantelen is voor ons dan ook een mooi resultaat,” zegt de korpschef Devid Camerlynck. De aangetroffen planten werden samen met de diensten van Stad Veurne opgeruimd en vernietigd.