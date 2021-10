In een loods in Bissegem heeft de politie een cannabisplantage aangetroffen met 2.500 planten. Dat meldt Radio 2 West-Vlaanderen.

Speurders waren de loods in de Hendrik Dewildestraat al twee maanden aan het observeren. Een week geleden viel de politie de plantage binnen. 3 mensen zijn opgepakt. Ook twee vermoedelijke opdrachtgevers zijn gearresteerd.

Vorige vrijdag is de aanhouding van de 5 met een maand verlengd. Ook de eigenaar van de loods is verhoord, maar hij wordt nergens van verdacht. Hij verhuurde de loods en wist niet wat er gaande was. Vermoedelijk is de plantage opgerold nog voor de eerste cannabisoogst.