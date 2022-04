Canadese minister bezoekt gerenoveerde Canadien Memorial: "We moeten wereldwijd opkomen voor vrede"

De Canadese minister van Veterans Affairs heeft het gerenoveerde Saint-Julien Canadien Memorial in Langemark-Poelkapelle bezocht. "De oorlog in Oekraïne toont aan hoe breekbaar onze democratie kan zijn. We moeten wereldwijd opkomen voor vrede", zei hij.

De militaire begraafplaats in Sint-Juliaan is gekend om het standbeeld van de Brooding Soldier. Rustend op z'n geweer brengt hij een groet aan de naar schatting 2000 Canadezen die stierven bij de eerste gasaanval van de Duitsers, in april 1915.

De Canadese minister van Veterans Affairs, Lawrence MacAulay, komt de slachtoffers vandaag herdenken en eren. Maar hij legt ook de link met de oorlog in Oekraïne: "Wat er de voorbije weken gebeurd is in Oekraïne, toont hoe breekbaar de democratie kan zijn." (Lees verder onder de foto.)

Het St. Julien Canadien Memorial is onlangs nog gerestaureerd. Het is een van de vele monumenten die onder het beheer van de Commonwealth War Graves Commission vallen. Op 8 juli 2023 is het 100 jaar geleden dat het monument is opgericht samen met het Guynemer monument in het centrum van Poelkapelle. In dat weekend vindt een herdenkingsfeest plaats met onder meer concerten en een story-telling met gidsen.