Canadese doet bevrijdingstocht van vader over

Soldaat Hugh Braden was ingekwartierd in De Haan. Zijn regiment bevrijdde ook Diksmuide, Nieuwpoort en Brugge. Kathie Braden, dochter van Canadese bevrijdingssoldaat: "Hij was ongeveer 21 jaar toen hij in het leger ging. Hij wou piloot worden. Hij kwam aan in Europa in september '43, landde in Engeland. Daar werd hij opgeleid tot juli '44. Een maand na de grote landing, kwam hij aan in Normandië."

Kathie Braden werd bijna 80 jaar later feestelijk onthaald aan het hotel Astoria in De Haan. Een Canadese Jeep van toen stond voor de deur om haar welkom te heten. Ooit was haar vader tijdens de bevrijding, in dit hotel, gelegerd. "Hij was een verkenningssoldaat van de Manitoba Dragoons. Ze kwamen binnen in Frankrijk, hadden verschillende gevechten rond Calais en dan kwamen ze België binnen."

(lees verder onder de foto)

Belangrijk ijkpunt in de geschiedenis

Wilfried Vandaele, burgemeester De Haan: "Dat is altijd belangrijk natuurlijk. Als iemand uit Canada, in de sporen van haar vader bij ons terecht komt. Dat zijn de Canadese Manitoba-troepen die destijds via Normandie door Vlaanderen trokken, Oostende en Brugge hebben bevrijd en dan nog tot in Walcheren doorgetrokken zijn."

Ook voor De Haan blijft het een belangrijk ijkpunt in de geschiedenis. Heel wat zaken herinneren vandaag nog aan de bevrijdingstocht van de Canadezen. Er is nog een Manitobahelling en een wijk die genoemd zijn naar de bevrijding. Ook elders aan de kust worden de Canadezen nog vaak als bevrijders herdacht.