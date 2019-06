Canadabrug in Brugge officieel ingehuldigd

De Canadabrug was aan vernieuwing toe en onderging een ingrijpende renovatie. De brug werd de jongste maanden gerenoveerd en heeft nieuwe leuningen en bovenbouw. Naast de brug zijn er intussen ook twee fietsers- en voetgangersbruggen aangelegd in composiet. . Bij de renovatie was er veel aandacht voor de erfgoedwaarde van de brug. Zo werden de bizons op de brug tijdelijk in een houten hokje ‘op stok gezet’ om beschadiging te voorkomen. De vernieuwde Canadabrug is sinds eind mei open voor het wegverkeer, maar is nu volledig afgewerkt.

Minister Ben Weyts: “We investeren volop in Brugge”

“Vlaanderen investeert volop in Brugge. Zo investeerden we via De Vlaamse Waterweg nv 1 miljoen euro voor de renovatie van de Canadabrug en de bouw van twee nieuwe fietsers- en voetgangersbruggen ernaast”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts. “We pakken trouwens heel wat Brugse bruggen aan. Op de planning staat onder andere nog de Steenbruggebrug en de renovatie van de Bombardierbrug.”

Burgemeester De fauw: “Grote symbolische betekenis”

Burgemeester Dirk De fauw: “Als stadsbestuur zijn we bijzonder verheugd dat de Canadabrug een grondige renovatie kreeg. Deze brug die in de volksmond gekend is als de Buffelbrug, is een belangrijke verbindingsweg voor al wie in Christus-Koning woont of deze levendige wijk bezoekt. We staan ook nog even stil bij het historische feit dat het in september precies 75 jaar geleden zal zijn dat Brugge via deze brug door de Canadezen werd bevrijd. Naast het functionele aspect heeft deze vernieuwing hiermee dan ook een grote symbolische betekenis voor ons.”