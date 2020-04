Campus Serruys: "gelukkig hier geen piek van patiënten"

Ook vandaag daalt opnieuw het aantal ziekenhuisopnames en er zijn weer meer mensen die het ziekenhuis mogen verlaten. Dat blijkt ook in het AZ Sint-Jan campus Serruys in Oostende.

De piek aan coronabesmettingen, zoals die er is in Limburg of Henegouwen, is er aan de kust nog niet gekomen. Longarts Bram Vanden Berghe: "Ik hoop dat het zo blijft. Hier zijn we tot nu toe gespaard gebleven van een tsunami aan patiënten die zwaar ziek zijn geworden".

55 plaatsen

Op de corona-afdeling in het ziekenhuis is plaats voor 30 patiënten. Vandaag komen er nog eens 25 bedden bij. Voor verpleegkundigen is het werk wel zwaar. Beschermingspakken, handschoenen, mondmaskers, het is een heel ritueel. "Wat nooit went is het moeten afscheid nemen van patiënten die het niet halen", zegt verpleegkundige Gaelle van Coillie. "Dat is wel het hardst. Omdat je nadien ook de familie moet contacteren met slecht nieuws. Het is ook hard voor hen. En voor de patiënt zelf, dat die geen afscheid meer heeft kunnen nemen, tenzij telefonisch of via facetime".

Maar er is ook goed nieuws. Ook vandaag weer mogen meer mensen naar huis dan dat er nieuwe ziekenhuisopnames zijn. Jean-Pierre is één van hen. Meer dan 14 dagen lag hij hier. Het begon met een standaardbezoek aan de huisarts om wat medicatie op te halen. Maar dat liep dus even anders uit.