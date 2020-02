Campus Kulak gaat geen nieuwe master inrichten

De campus Kulak Kortrijk van de KU Leuven gaat de master toegepaste economische wetenschappen/handelsingenieur niet inrichten. De moederuniversiteit ziet meer mogelijkheden in master-na-masteropleidingen en postgraduaten. Dat meldt de Leuvense studentenkrant Veto vrijdagavond.

Het Vlaamse regeerakkoord liet ruimte voor nieuwe richtingen, maar KU Leuven was volgens Veto nooit vragende partij. De inrichting moet binnen de huidige middelen gebeuren. "De kostprijs van zo'n opleiding ligt te hoog", zegt Piet Desmet, vicerector van Kulak, aan het Leuvense studentenblad. "In tijden van rationalisering is het niet wijs om een omgekeerd signaal te geven."

De KU Leuven ziet meer mogelijkheden in master-na-masteropleidingen, de zogenaamde manama's, en postgraduaten. Ook die mogelijkheid is in het regeerakkoord opgenomen. "Daar staat wel geld tegenover. Het lijkt ons strategisch en inhoudelijk de betere weg", stelt Desmet.

De voortgezette opleidingen worden verdeeld over West-Vlaamse hogescholen. Op dit moment biedt KU Leuven nog geen manama's aan in West-Vlaanderen, wel een aantal postgraduaten. De nieuwe manama's en postgraduaten zouden uniek en technologiegericht moeten zijn.

Onderwerpen als artificiële intelligentie en cybersecurity worden bekeken. Hetzelfde geldt voor opleidingen specifiek gericht op de voedingsindustrie, kunststoffenindustrie of maritieme economie. Tegen april moeten de West-Vlaamse instellingen voor hoger onderwijs hun voorstel klaar hebben voor de Vlaamse regering.

