Campus Atheneum Waregem naar code rood: lessen online

De Campus Atheneum in Waregem schakelt over naar code rood: alle lessen online. Dat bevestigt de school aan onze redactie, een beslissing in samenspraak met het CLB en de crisiscel van de stad Waregem.

Het Atheneum, dat tweede en derde graad in het middelbaar aanbiedt, maakt deel uit van scholengroep Groenhove. Die heeft in Waregem ook nog middenschool Groenhove, voor de eerste graad. In het atheneum, omdat één op de vijf leerlingen intussen thuis zit. Omwille van een besmetting, of omdat ze een risicocontact hadden.

De campus blijft daarom dicht en gaat dus naar onderwijs op afstand. De school hoopt wel dat ze na de verlengde herfstvakantie, op 12 november dus, kunnen heropenen. De school benadrukt wel dat wie nergens terecht kan, ook niet thuis, wél op school terecht kan de komende dagen.

In het Atheneum lopen 435 leerlingen school.