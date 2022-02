Campingmoord: voorwaardelijke celstraf voor verbergen lijk

In de zaak van de campingmoord in Middelkerke is een koppel door de Brugse correctionele rechtbank veroordeeld voor lijkverberging.

Kelly D. (25) uit Anderlecht en Bruno C. (45) uit Fosses-la-Ville zijn veroordeeld tot 15 maanden met uitstel. De vrouw krijgt ook nog een werkstraf van 150 uur. Het openbaar ministerie had achttien maanden effectieve gevangenisstraf geëist.

De politie van Middelkerke kreeg in de nacht van 6 op 7 december 2017 een verdacht voertuig in de gaten in de Spermaliestraat. Bij een controle troffen ze in de koffer het levenloze lichaam aan van een dertiger uit Oostende. Mihael P. was zo goed als onthoofd en deels in brand gestoken. (lees verder onder de foto)

"Probleem oplossen"

Bestuurster Kelly D. en haar passagiers Romuald V. en Bruno C. werden gearresteerd. Even later pakte de politie op een camping in de buurt ook Alain D. en Julien B. op. Het onderzoek wees uit dat D. en C. waren opgetrommeld om een probleem op te lossen. Het koppel was nog op een kerstmarkt in Namen toen Kelly D. werd opgebeld door Romuald V.

Hert koppel krijgt nu dus een voorwaardelijke straf. De anderen drie (Romuald, Alain en Julien) zullen zich allicht nog voor de zomer voor het West-Vlaamse hof van assisen moeten verantwoorden voor de moord.

