Campingmoord: koppel riskeert 18 maanden cel

In de zaak van de campingmoord in Middelkerke heeft een koppel zich voor de Brugse correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor lijkverberging. Het openbaar ministerie eist achttien maanden effectieve gevangenisstraf.

De politie van Middelkerke kreeg in de nacht van 6 op 7 december 2017 een verdacht voertuig in de gaten in de Spermaliestraat. Bij een controle troffen ze in de koffer het levenloze lichaam aan van een dertiger uit Oostende. Mihael P. was zo goed als onthoofd en deels in brand gestoken.

"Probleem oplossen"

Bestuurster Kelly D. en haar passagiers Romuald Verburgh en Bruno C. werden gearresteerd. Even later pakte de politie op een camping in de buurt ook Alain Deltrude en Julien Butera op. Het onderzoek wees uit dat D. en C. waren opgetrommeld om een probleem op te lossen. Het koppel was nog op een kerstmarkt in Namen toen D. werd opgebeld door Verburgh.

Butera, Deltrude en Verburgh zullen zich in de loop van 2022 nog voor het West-Vlaamse hof van assisen moeten verantwoorden voor de moord. Bruno C. houdt vol dat hij onderweg naar Middelkerke niet precies wist wat er gaande was. Zijn advocate Mieke Byttebier vroeg om een straf met uitstel. Voor Kelly D. werd door meester Pieter Filipowicz zelfs aangedrongen op opschorting van straf. De beklaagde studeerde rechten en notariaat, waardoor ze absoluut een blanco strafregister wil behouden.

De rechtbank doet uitspraak op 7 februari.

Lees ook: