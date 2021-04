Campertoerisme steeds populairder

Genieten van de avondzon en ondertussen een glaasje drinken op een vakantiebestemming. Het klinkt raar in deze tijden, maar een tripje met de mobilhome doen in eigen land kan perfect. Op een camperplaats in Dentergem merken de kampeerders dat het steeds populairder wordt. De weide in Dentergem is sinds juli vorig jaar open en trekt vooral Belgen aan die door de coronamaatregelen kiezen om te reizen in eigen land.

Een dertigtal mobilhomes kunnen op de weide staan nabij ’t Meikensbos in Dentergem. Op dit moment staan er zo’n twintig. Halverwege april is dat een goede bezetting.