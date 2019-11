Campagne wil partnergeweld bespreekbaar maken

Intrafamiliaal geweld is een maatschappelijk probleem. In België worden per jaar ongeveer 40.000 aangiften van huiselijk geweld gedaan. Om de 3 dagen sterft er in ons land zelfs iemand aan de gevolgen van partnergeweld. Onderzoek toont bovendien aan dat slachtoffers gemiddeld pas na 35 incidenten aangifte doen bij de politie. Dat betekent dat ze vaak 2 jaar in een gewelddadige relatie zitten vooraleer ze hulp zoeken.

Femke den Hollander van CAW Noord-West-Vlaanderen: “We verspreiden in november 1500 affiches in zoveel mogelijk wachtkamers van huisartsen, ziekenhuizen, wijkgezondheidscentra, onthaalpunten en OCMW’s. In de week van 25 november delen we ook 3000 suikerhartjes uit op straat, aan stations en op markten. De boodschap die we met de hartjes willen brengen is dat liefde geweld niet perse uitsluit. De meeste mensen zien elkaar echt oprecht graag. Maar dan komt er geweld voor in relaties en voelen koppels zich onmachtig om uit die spiraal te geraken. Dan moet je stappen zetten en iemand in vertrouwen nemen.”

Vele vormen van geweld

Celien Neirynck van CAW Zuid-West-Vlaanderen: “Mensen die te maken krijgen met partnergeweld of zich zorgen maken over een vriend of een vriendin, moeten weten dat ze niet alleen zijn. Het belangrijkste is dat je er met iemand over praat, met iemand uit je eigen vriendenkring of met een professionele hulpverlener. Iedereen kan in het CAW terecht voor ondersteuning: zowel koppels, alleen of samen, kinderen en getuigen. Er krijgen echt meer mensen met partnergeweld te maken dan je zou denken. Dat gaat niet alleen over fysiek geweld, maar ook psychisch en seksueel geweld. Economisch geweld bestaat ook, bijvoorbeeld als de ene partners de andere verbiedt om te gaan werken en eigen inkomsten te hebben. "

Lieselotte Dever van CAW Centraal-West-Vlaanderen: “We delen suikerhartjes uit op straat en in dezelfde week sturen we ook een campagnefilmpje uit via onze sociale media. We willen als CAW's van West-Vlaanderen de stilte doorbreken en ervoor zorgen dat mensen sneller de gepaste hulp vinden die ze nodig hebben. We willen zeggen tegen de mannen, vrouwen, kinderen en jongeren die betrokken zijn bij intrafamiliaal geweld: zoek hulp en praat erover. 1712 is de hulplijn waar je terecht kan als je vragen hebt over geweld. Je kan daar ook via de chat bij een hulpverlener terecht als je het moeilijk hebt om erover te praten. Soms gaat chatten gemakkelijker. Partnergeweld blijft nog te vaak binnenskamers en het is heel moeilijk voor wie ermee te maken krijgt om ermee naar buiten te komen. Mensen zijn beschaamd en durven er niets over zeggen. Dat kan heel eenzaam voelen."