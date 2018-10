Morgen is het zover, dan kan u, na zes jaar, opnieuw gaan stemmen om een gemeenteraad en een provincieraad te verkiezen. Tot op de laatste dag wordt er campagne gevoerd.

Vooral in een stad als Brugge waar de kiesstrijd zeer spannend is en waar die enkele stemmen mee kunnen beslissen welke partij de volgenden zes jaar de stad bestuurt. Op de markt van Brugge vonden wij drie minder bekende vrouwelijke kandidaten die er nog eens flink tegenaan gingen. Het is nu uitkijken naar morgen. Er mag tot vanavond campagne worden gevoerd. Bekijk het videoverslag hierboven.