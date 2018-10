Vrijdag is er een nationale actiedag tegen woninginbraken. ‘Eén dag niet’ heet de actie. Maar verschillende politiezones voeren de hele week campagne. En dat loont. Dankzij doorgedreven campagnes de voorbije jaren is het aantal inbraken gedaald. Maar elke inbraak is er één te veel. Vrijdag waren er in Koksijde, Oostduinkerke en Wulpen vier inbraken en één inbraakpoging. De politie kon de dieven wel op heterdaad betrappen.