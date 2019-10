Mensen worden vaak zelfs makkelijker dan ze denken het slachtoffer van phishing, een fenomeen waarbij je bijvoorbeeld een mail krijgt die echt lijkt, maar die het niet is. De gouverneur en het centrum voor cybercriminaliteit willen mensen daarvoor waarschuwen met een campagne.

Ze werken daarvoor samen met de opleiding Cybersecurity van Howest Brugge. Mensen die een verdachte mail krijgen kunnen die meteen doorsturen naar verdacht@safeonweb.be.

De campagne is een succes en dat merken ze ook aan het aantal mails dat dagelijks binnen komt. Katrien Eggers: “Nu, met de campagne, hebben wij geen 2.000 mails meer, maar krijgen we 5.000 tot 12.000 mails per dag te verwerken, waardoor wij soms valse websites kunnen laten blokkeren.”