Campagne rond veiliger verkeer aan schoolpoort Brugge

35 verkeersambassadeurs uit 12 basisscholen in Brugge voeren een campagne rond veiliger verkeer aan de schoolpoort.

Het gaat om leerlingen van het zesde leerjaar die hun klasgenoten willen stimuleren om vaker te voet of met de fiets naar school te komen. Vanmorgen was er aan basisschool het Paalbos in Assebroek een ludieke actie.

Met pingpongballetjes in de juiste box maken de verkeersambassadeurs duidelijk met welk vervoersmiddel leerlingen, ouders en leerkrachten naar school komen. Een speelse actie om uiteindelijk minder auto's aan de schoolpoort te zien.

Het is de bedoeling om dit soort acties te herhalen om dan te zien of ze effect hebben. Vanochtend komen bijna evenveel leerlingen met de fiets als met de auto maar daar zit de regen voor iets tussen.