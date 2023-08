"Campagne nodig om te waarschuwen voor gevaren van de Noordzee"

De kustreddingsdienst van West-Vlaanderen, IKWV, pleit voor een nationale campagne om te waarschuwen voor de gevaren van de zee. Afgelopen weekend verdronk nog een jongen van 16 in Bredene nadat hij in zee in de problemen kwam toen de redders al weg waren.

Een campagne moet ons leren wat we wel en vooral niet moeten doen in onze Noordzee.

An Beun, Kustreddingsdienst West-Vlaanderen (IKWV): "Het is zeker wel noodzakelijk dat onze hele bevolking wordt geïnformeerd over wat kan en niet kan aan zee. Het is een feit dat heel wat mensen niet vertrouwd zijn met onze Noordzee. Maar niet alleen met onze Noordzee, ook met andere open zwemwaters bijvoorbeeld. Ik denk dat het wel nuttig kan zijn om naar de toekomst toe, naar een nationaal actieplan over te gaan waarbij we van jongs af kinderen informeren over de do's en don'ts op het water."

Niet alleen een probleem met Brusselse jongeren

Midden juli verdrinkt ook in Oostende een Brusselse jongere nadat hij ging zwemmen terwijl er geen redders meer waren. Burgemeester Bart Tommelein deed toen een oproep aan Waalse en Brusselse politici om de richtlijnen daar beter te verspreiden. Hij verstuurde intussen een brief naar de premier én de Waalse, Vlaamse en Brusselse minister-presidenten om de handen in elkaar te slaan en een sensibiliseringscampagne op te starten. Al is het niet alleen een probleem bij Brusselse jongeren. "Ik denk dat we het niet mogen minimaliseren, het is echt wel een wijd probleem. Het is nu toevallig dat het twee jongeren zijn uit het Brusselse maar ook de Vlamingen en Walen om het zo te zeggen zullen zeker nood hebben aan extra informatie."

Het komt in elk geval op de agenda van de West-Vlaamse kustreddingsdienst. De komende dagen zomert het nog even verder, daarom nog maar eens deze oproep. "Ga altijd zwemmen in een bewaakte zone op het moment dat er redders staan, van half elf 's morgens tot half zeven 's avonds. In één van die bewaakte zones kun je veilig zwemmen. Ga zeker niet in het water in een onbewaakte zone of buiten de openingsperiode van de reddingsdienst."

Bekijk ook: